Союз рыбопромышленников Севера празднует 30-летие

За годы существования организация стала крупнейшим объединением предприятий малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли России. Её участники – люди, вкладывающие все силы в сохранение и развитие промыслового флота.

Союз рыбопромышленников Севера был образован в декабре 1992 года. Его главными задачами всегда были отстаивание профессиональных интересов рыбаков и решение вопросов организации промысла. Также члены Союза заботились о мурманчанах и помогали развивать наш город-герой.

Василий Никитин, бывший генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (2007 -2016 г.): «Я сам был долгие годы директором рыболовной компании и вспоминаю, когда в два-три часа ночи раздается звонок. Капитан или кто-то судовой спрашивает тему, не дай Бог, аварийная ситуация и надо моментально принимать решения. Поэтому я всегда опирался на профессиональных, умных, подготовленных специалистов, директоров предприятий и тех, кто работал в аппарате».

Вячеслав Зиланов, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почётный гражданин Мурманской области: «Это хорошо, что есть объединения рыбаков. Хорошо, что власть Мурманской области помогает рыбакам. Но наше единство, наша совместная работа - это крепкая трудовая спайка рыбаков, как в море, на берегу, так и во время отдыха».

Сейчас в состав Союза входит порядка 60 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. Несмотря на политические и экономические сложности, они продолжают свою работу на благо Мурманской области и всей России.

Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Идёт трансформация Союза. Когда-то он решал одни задачи, а сейчас мы совершенно не решаем узкие экономические задачи для компаний. Они уже опытные, сами решают и могут даже нам помочь. Мы уже решаем такие глобальности».

Владимир Журавлев, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «Главные цели: работать, приносить пользу компаниям, которые входят в Союз, и, соответственно, во благо страны работать. Мы видим поддержку и со стороны руководства области, и части депутатов Госдумы. Думаю, что разум должен победить».

На праздновании юбилея первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила Памятный адрес от главы региона генеральному директору Союза рыбопромышленников Севера Константину Древетняку.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Рыбная отрасль для Мурманской области является ключевой, базовой, приоритетной и мы всегда уделяем ей огромное внимание. В этой работе нам помогает взаимодействие с Союзом, потому что, как правильно сказали здесь, труд рыбаков – труд коллективный».

Ещё 5 сотрудников рыбопромышленных компаний Мурманской области получили награды губернатора.