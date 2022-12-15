17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»15 декабря в Мурманске откроются традиционные ёлочные базары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.22 19:30

Союз рыбопромышленников Севера празднует 30-летие

За годы существования организация стала крупнейшим объединением предприятий малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли России. Её участники – люди, вкладывающие все силы в сохранение и развитие промыслового флота.

Союз рыбопромышленников Севера был образован в декабре 1992 года. Его главными задачами всегда были отстаивание профессиональных интересов рыбаков и решение вопросов организации промысла. Также члены Союза заботились о мурманчанах и помогали развивать наш город-герой.

Василий Никитин, бывший генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (2007 -2016 г.): «Я сам был долгие годы директором рыболовной компании и вспоминаю, когда в два-три часа ночи раздается звонок. Капитан или кто-то судовой спрашивает тему, не дай Бог, аварийная ситуация и надо моментально принимать решения. Поэтому я всегда опирался на профессиональных, умных, подготовленных специалистов, директоров предприятий и тех, кто работал в аппарате».

Вячеслав Зиланов, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почётный гражданин Мурманской области: «Это хорошо, что есть объединения рыбаков. Хорошо, что власть Мурманской области помогает рыбакам. Но наше единство, наша совместная работа - это крепкая трудовая спайка рыбаков, как в море, на берегу, так и во время отдыха».

Сейчас в состав Союза входит порядка 60 рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. Несмотря на политические и экономические сложности, они продолжают свою работу на благо Мурманской области и всей России.

Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Идёт трансформация Союза. Когда-то он решал одни задачи, а сейчас мы совершенно не решаем узкие экономические задачи для компаний. Они уже опытные, сами решают и могут даже нам помочь. Мы уже решаем такие глобальности».

Владимир Журавлев, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «Главные цели: работать, приносить пользу компаниям, которые входят в Союз, и, соответственно, во благо страны работать. Мы видим поддержку и со стороны руководства области, и части депутатов Госдумы. Думаю, что разум должен победить».

На праздновании юбилея первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила Памятный адрес от главы региона генеральному директору Союза рыбопромышленников Севера Константину Древетняку.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Рыбная отрасль для Мурманской области является ключевой, базовой, приоритетной и мы всегда уделяем ей огромное внимание. В этой работе нам помогает взаимодействие с Союзом, потому что, как правильно сказали здесь, труд рыбаков – труд коллективный».

Ещё 5 сотрудников рыбопромышленных компаний Мурманской области получили награды губернатора.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился рынок труда после начала спецоперации
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в январе–сентябре 2022 года использовано 159,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что меньше, чем за данный период 2021 года, на 8,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 1 рубль, доллар укрепился на 94 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект Минэнерго и ЖКХ Мурманской области стал победителем Всероссийского конкурса СМИ «ТекстВИЭ»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика