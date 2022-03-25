Союз рыбопромышленников Севера пытается найти верный курс в жёстких условиях санкций

Союз рыбопромышленников Севера провёл 30-е - юбилейное заседание. На нём обсуждались актуальные на сегодняшний день вопросы дальнейшей работы, а также состоялись выборы нового генерального директора организации.

Главная задача Союза рыбопромышленников Севера сейчас – вернуть жизнь в нормальное русло: выходить в море, ловить и продавать рыбу. Об этом шла речь во время 30-го заседания организации. На данный момент промысел некоторых видов рыб может оказаться совершенно невыгодным.

Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Необходимо решить эту проблему с руководством страны. Через снижение цены на топливо и что-то другое. Потому что большие объёмы затрат, особенно в дальних районах, рыбаку будет невыгодно идти, он просто сработает в минус».

Что касается совместной деятельности по квотам России и Норвегии, то до конца года работа эта будет продолжена. Однако стоит большой вопрос, что будет дальше. Пока хороший дружественный контакт с соседней страной в этой сфере есть.

Константин Древетняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера: «Мы понимаем, что совместные запасы остались. Их состояние и наш улов – рыбаков России и Норвегии - зависит от того, как наши страны сработают на акватории Баренцева моря. Я надеюсь, что и на следующий год мы сможем определить правильно запасы, мы сможем сделать квоту для России и Норвегии в нормальном русле».

Однако у российских рыбаков уже возникли проблемы с другими странам. Например, Исландией и Великобританией. При этом, «нагонять панику» в Союзе рыбопромышленников не собираются.

Владимир Журавлев, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «Если останутся европейские санкции, то нам придётся переделывать флот полностью, потому что реальную замену европейским пропульсиям - двигателям не найти, даже на азиатском рынке. Мы сейчас ведём активную работу с российскими производителями. Но и там всё не очень хорошо. Поэтому сейчас очередной рубеж, когда мы должны понять, что мы должны строить дальше».

Ирина Макерова, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «Отдайте землю большим инвесторам, они построят другие крупные предприятия, большой комплекс, который сейчас актуален. Но у каждого судовладельца сейчас есть опробованные возможности заниматься судоремонтом. И каждый знает, если у него такая ситуация произойдёт, необходимо будет возвращаться сюда. Что он будет делать. Здесь существует проблема с доками, у нас сейчас ограниченное число доков и проблема с кадрами».

Решать данные вопросы необходимо как можно скорее. Обсуждением проблемных точек и занимались члены Союза на заседании.

Также на собрании рыбопромышленники провели выборы нового генерального директора. Результаты голосования станут известны совсем скоро.