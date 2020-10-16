Создание природного парка «Кутса» выходит на новый уровень

Эта особо охраняемая природная территория в будущем станет местом притяжения туристов – уверены эксперты Баренц-отделения WWF России и представители профильного комитета Мурманской области.

Заказник Кутса среди туристов известен, прежде всего, из-за необычайной красоты водопада Янискенгас на реке Кутса, которая ежегодно привлекает любителей сплавов из разных уголков России. Но поток гостей на территорию заказника нужно систематизировать, задача экологов и представителей власти разработать проект так называемого экотуризма.

Олег Суткайтис директор Баренц-отделения WWF России: «На территории проектируемого парка существуют не только природоохранные интересы. Здесь есть компании, которые занимаются заготовкой древесины. У других людей есть планы по расширению охотхозяйства. Мы не считаем всех их противниками. Мы ведём диалог со всеми сторонами этого проекта и уверены, что найдём общее приемлемое решение и для нас, и для них».

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Кутса» основан в 1994 году на юге региона. По мнению экспертов из Фонда дикой природы и специалистов регионального комитета по туризму, эта территория имеет серьёзный потенциал для привлечения большего потока гостей.

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «В этом году мы с Баренц-отделением WWF России подписали соглашение о развитии экологического туризма в Мурманской области. Сейчас мы посетили заказник Кутса, чтобы оценить рекреационный потенциал этой территории и выявить наиболее привлекательные для посещения природные объекты, разработать туристические маршруты».

О конкретных сроках создания экотроп на территории заказника эксперты пока не говорят. Обычно таким событиям предшествует серьёзная «бумажная» работа по разработке и согласованию.