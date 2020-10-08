Создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он отметил, что речь идёт о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. По его словам, изобретение вакцины от нового коронавируса - это настоящий прорыв в области науки и медицины.

Эту идею поддержал и член думского комитета Борис Менделевич, напомнив, что новая болезнь унесла более миллиона жизней на планете, а о самом заболевании до сих пор противоположные мнения.

«В данных условиях вакцина от COVID-19 - это действительно мировой прорыв», - заявил Менделевич, отметив, что создатели вакцины достойны претендовать на Нобелевскую премию.

Напомним, Мурманская область получит ампулы для вакцинации населения в числе первых. Об этом глава региона Андрей Чибис договорился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.