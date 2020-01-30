Создатели роботов рождаются на «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020»

Региональный этап программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020» проходит в эти дни в центре дополнительного образования «Лапландия». Ребята демонстрируют свои знания, умения, навыки и конструкторские таланты. Лучшим выпадет шанс принять участие во всероссийском фестивале «Робофест» в Москве.

Собрать и разобрать робота, продемонстрировать собственные технические разработки, суметь их прокомментировать и стать лучшим - задач у ста юных инженеров из разных городов и населенных пунктов Кольского Заполярья немало. Победа в региональном туре «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-Мурманск 2020» - билет на всероссийский этап в столицу.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Приехали со всех муниципалитетов сорок команд, которые будут соревноваться по разным номинациям: «Хелло, робот лего», где конструкторы «Лего», вторая - «Хелло, робот опен», где различные роботы, и третья номинация - «Карусель». Она состоит из двух этапов. Сначала - олимпиада по текстам для учащихся 7-11-х классов по физике - разработчик университет им. Ломоносова, а второй день - на трёх площадках будут проходить соревнования для роботов».

Ребята, которым удастся набрать максимальное число баллов в финальном этапе Всероссийского фестиваля «Робофест 2020», получат возможность льготного поступления в МГУ.

Опытные конструкторы роботов устроили в рамках фестиваля выставку своих работ. К слову, большинство из созданных ими технических новинок, способны принести практическую пользу человеку.

Александр Федулеев, педагог дополнительного образования по направлению «Промробоквантум» детского технопарка «Кванториум»: «Проекты, которые представлены здесь, это не просто учебные, спортивные. Это мы делаем с партнёрами, например, с компанией «Атомфлот». Это уже не просто игрушка, это конкретное задание, которое было выдано детям, а они его выполняют, общаются с заказчиками. Это настоящее промышленное сотрудничество между ребятами из «Кванториума» и промышленными предприятиями в городе» .

Так в рамках крупного совместного с госпредприятием проекта «RC-star» на свет появились сразу два робот, способные решить конкретных задачи в чрезвычайных ситуациях.

Максим Астафьев, ученик «Кванториума»: «Этот робот предназначен для того, чтобы во время, когда произошла авария, он мог заехать, измерить радиацию и расчистить дорогу. А камера зафиксирует всё, что происходит внутри».

Занятия робототехникой помогают ребятам не только лучше учиться, развивают внимание, логику и мышление. Они способны стать путевкой в жизнь.

Максим Астафьев, ученик «Кванториума»: «Я планирую стать инженером военной авиации».

Максим Кондаков, ученик «Кванториума»: «Я хочу уйти в IT-индустрию и заняться программированием».

А вот будущий полноразмерный человекоподобный робот. Сейчас уже готовы два предплечья, в процессе производства бицепсы. К слову, рост у нового робота будет порядка 190 сантиметров.

Артемий Карельский, ученик «Кванториума»: «Всё печатается на 3D-принтерах, поэтому особых затрат не приносит. Всё это делается в этом здании».

Виктор Ромахов, ученик «Кванториума»: «Его можно будет установить для более понятного восприятия информации. Можно будет к нему подойти и спросить у него что-то. Робот ответит голосом и покажет пальцем, как обычный человек. Так же его можно использовать для развлечений - для детей».

Робот - задумка учеников и их наставника, вместе они называют его «работой на опережение».

Александр Федулеев, педагог дополнительного образования по направлению «Промробоквантум» детского технопарка «Кванториум»: «Мы хотим этот проект предложить нашим большим компаниям, потому что, если ребята сделают его до конца, то это будет робот функциональный. Он будет двигаться, разговаривать. У нас появятся заказы на изготовление таких роботов, это будет здорово».

Во второй день фестиваля участников также ждут практические и теоретические задания, развлекательная программа и церемония награждения победителей.