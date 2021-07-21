Создатели умных машин, наделенных искусственным интеллектом, не боятся «восстания роботов»

Своими творениями они удивляют не только Заполярье. Совсем недавно юные инженеры выступали на соревнованиях по робототехнике, которые проходили столице Малайзии городе Куала-Лумпур.

За право называться лучшими робототехниками ребята боролись в дистанционном формате – посетить международные соревнования в Малайзии лично помешала пандемия, но это не стало преградой для воспитанников «Лапландии». Наш регион они представили на высшем уровне и стали победителями в своей категории. Подготовка к масштабному состязанию заняла у школьников ни один вечер.

На создание робота ребята потратили шесть месяцев и до сих пор совершенствуют и модернизируют его каждый день. Совсем скоро юные изобретатели поедут показывать своё творение в финале конкурса «WorldSkills» в Уфе. Управлять небольшой машинкой научили и съёмочную группу «Арктик-ТВ».

Для того чтобы обучить нас манипулировать роботом, юному инженеру понадобилось всего пара минут: компактный джойстик помогает без труда направлять мини-машину в любую сторону, а также поднимать и передвигать небольшие предметы. Выглядит всё просто, но для создания этой незамысловатой технологии была создана команда из лучших воспитанников.

Александр Федулеев, педагог дополнительного образования по направлению «Промробоквантум» детского технопарка «Кванториум»: «Демид и Ваня много раз участвовали в соревнованиях. Это не первые их соревнования – они опытные бойцы. Движение «Worldskills» – это движение профессионалов. Даже если это школьники, то это школьники профессионалы. Они много что умеют и знают, а их знания достойны не только детей, но и взрослых».

Уже в августе северные робототехники поедут бороться за призовые места на финальный этап соревнований «Вордскилс» в Уфе. Пока что школьники отдыхают вдали друг от друга, несмотря на это, продолжают поддерживать связь дистанционно. Признаются, что работать в команде оказалось не так легко, как казалось раньше.

Занятия робототехникой помогают ребятам не только лучше учиться, развивать внимание, логику и мышление, но и способны стать путевкой в жизнь. О своей будущей профессии Иван Семинюта стал задумываться ещё несколько лет назад.

Начать заниматься робототехникой может любой желающий. На сегодняшний день «Робоквантум» в Лапландии насчитывает более 200 юных инженеров.