Созвездие чемпионов в Ледовом дворце спорта Оленегорска радовали горожан своими яркими выступлениями

Шоу на льду Ильи Авербуха состоялось в Оленегорске. Созвездие чемпионов: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Евгения Медведева и многие другие в Ледовом дворце спорта радовали горожан своими яркими выступлениями.

«Кармен». «Гоночки». «Кукушка». Всё это и не только в программе «Шоу на льду» Ильи Авербуха. Звёздный состав уже не первый раз в Оленегорске. Около двух лет назад заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийский игр, чемпион мира и Европы посещал город с несколькими мастер-классами для юных фигуристов области. Такие встречи дали положительную обратную связь, а жители Заполярья рады приветствовать мастера вновь только уже с шоу на льду, в котором участвуют именитые фигуристы.

Илья Авербух, фигурист: «Сегодня приехали Домина, Костомаров и Домнина с Шабалиным и Ставицкий и герои «Ледникового периода» Макар Запорожский будет выступать. Он катался с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой, которая тоже впервые приехала в Оленегорск. Олимпийская чемпионка Таня Тотьмянина выйдет на лёд с серебряным призёром Иваном Колесниковым».

Грызём лёд с четырёхлетнего возраста, поэтому так хорошо сохранились, да и холод тому способствует, отметил Алексей Ягудин один из участников пресс-конференции. Несмотря на предстоящее выступление и репетицию, фигуристы ответили на все вопросы журналистов.

Алексей Ягудин, фигурист: «Сегодня мы будет выступать здесь. Я прекрасно помню, как встречали год назад. Это наш русский человек, российский, и самое главное, как правильно сказала Женя: «Увлечь его за собой, тем творчеством, которое ты показываешь. Я рад, что у нас есть возможность в нашей огромнейшей стране выступать, как и в столице, как в крупных населённых пунктах, так и в городах поменьше».

Скорее всего легенды российского фигурного катания выступят в Ледовом дворце Оленегорска в последний раз. Учреждение ждёт большая реконструкция, капитальный ремонт.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «У нас очень много детей занимаются фигурным катанием. Начиная от самых юных - от 3 лет, заканчивая девушками. Есть и кандидаты в мастера-спорта и разрядницы и это дало такой большой стимул в развитие спорта. На самом деле, такие мероприятия нужно проводить, наши люди должны видеть спортсменов мирового уровня, ведь в Оленегорске не так часто это происходит».

Молодому поколению ближе всего, наверное, Евгения Медведева, она ещё несколько лет назад выступала на Олимпиаде. А сегодня представит свои творческие номера.

Евгения Медведева, фигуристка: «Два номера, которые я исполняю в этом шоу, они для меня особенные».

Оленегорск очень ждал представление и это видно по зрительному залу, в котором нет свободных мест. Даже самые юные жители города пришли полюбоваться фееричным шоу. По традиции открывал программу словами приветствия Илья Авербух.

Одним из первых вышел на лед талантливый фигурист, солист спектаклей «Анна Каренина» и «Снежная Королева», популярный тик-токер Артём Федорченко.

Программа «Шоу на льду» Ильи Авербуха дала возможность увидеть горожанам самых титулованных фигуристов нашей страны. Чемпионка Европы Софья Самодурова порадовала зрителей своим номером «My All».

В парном катание выступили Татьяна Тотьямина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Макар Запорожский и многие другие. Вышел на лёд со своим номером «Гоночки» и Алексей Ягудин.

Посмотрев на выступление Евгении Медведевой в образе Кармен, юные зрительницы, особенно те, кто занимаются фигурным катанием, ещё больше захотели быть похожей на спортсменку.

Илья Авербух подарил уникальную возможность жителям Оленегорска увидеть любимые номера и спортсменов шоу «Ледниковый период» в родном городе, а также получить незабываемые эмоции.