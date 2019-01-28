Созвездие талантов в детском саду

В ЗАТО Александровск в третий раз прошёл муниципальный конкурс талантов для воспитанников детского сада. Такое событие не могли пропустить корреспонденты «Арктик-ТВ».

Быть танцором, музыкантом, парикмахером или поваром не мешает даже юный возраст. Участники третьего конкурса «Созвездие талантов» ещё не ходят в школу, но уже своими умениями восхищают зрителей и жюри.

- В этом году у нас много участников – 18 детей. И как всегда, они, конечно, поражают нас своими талантами, - говорит Елена Козловская, заместитель заведующей МБДОУ № 9 г. Снежногорск. - Фантазия детей, фантазия педагогов и их родителей - безгранична.

- Третий год мы готовимся к этому замечательному, красивому детскому мероприятию, - отмечает Лариса Чекольских, заведующая МБДОУ № 9 г. Снежногорск. - Весь детский сад готовится, потому что задействованы все сотрудники: кто-то рисует, кто-то готовит ребят вместе с родителями, номера готовят, кто-то сценарий пишет. Задействованы все, потому что это действительно красивый детский праздник, хочется, чтобы он удался.

Развивать юные таланты, конечно, помогают наставники – педагоги и родители. Ведь как хорошо, что, несмотря на результат, тебя поддержат, и всегда будут любить.

- Чтобы у ребёнка открыть талант, нужно с ним больше играть, проводить с ним больше времени и вместе с ним заниматься творчеством, - считает Юлия, мама участника фестиваля.

Ей вторит Оксана, мама другого участника фестиваля: «Всё, что моему сыну нравится, я пытаюсь развивать, его везде хвалить».

Многих ребят пригласили продолжить обучение в кружках и секциях. Возможно, в скором будущем, на спортивных аренах и творческих сценах засияют новые александровские звёздочки.