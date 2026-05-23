Спасаем свою планету: на юге Ирака после нескольких лет засухи начали восстанавливаться исторические болота, а на северо-востоке Сербии экологам удалось спасти от вырубки небольшой лес

Считается, что в старости мы должны отметить свои золотые годы, отступить назад и расслабиться. Но, похоже, это всего лишь очередной стереотип, ведь в интернете, СМИ, политике, развлечениях и бизнесе люди преклонного возраста находятся на пике своей формы.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Спасательная служба санитарной авиации «CareFlight» уже 20 лет помогает получить срочную медицинскую помощь пациентам на Северной территории Австралии. В этом особенно нуждаются люди из отдалённых городов и сельской местности.

Древний Шумерский храм реставрируют в Ираке. Археологическому памятнику угрожает разрушение из-за воздействия ветра и дождя. О материалах, которые используют при восстановлении, рассказали эксперты.

В одной из библиотек Рима нашли копию первого когда-либо записанного стихотворения на древнеанглийском языке. Его автор жил более тысячи лет назад. Долгое время рукопись считалась утерянной.

На юге Ирака после нескольких лет засухи начали восстанавливаться исторические болота Чибайиш. Пока в регион возвращается вода, местные жители возрождают привычный образ жизни.

А вот на северо-востоке Сербии экологам удалось спасти от вырубки небольшой лес. Они выкупили территорию и планируют сохранить её как заповедник для птиц и дикой природы.

В тайской провинции буддийский обычай сбора подаяния превратился в уникальное зрелище. Один монах обходит деревни на лодке, а вместе с ним по реке путешествуют и собаки. Это брошенные животные, которых приютили в храме.

В национальном парке Столовой горы в Южной Африке учёные выявили около трёх тысяч видов растений. Обновлённый список стал основой для новых природоохранных решений.

Подводный аппарат помогает исследователям наблюдать за кашалотами, которые проводят много времени на большой глубине. Учёные хотят расшифровать разнообразные звуки, которые издают эти морские животные.

Футбол среди ампутантов помогает руандийским инвалидам обрести уверенность в себе и избавиться от чувства изолированности от общества. Этим видом спорта занимаются как мужчины, так и женщины.

Считается, что в старости мы должны отметить свои золотые годы, отступить назад и расслабиться. Но, похоже, это всего лишь очередной стереотип, ведь в интернете, СМИ, политике, развлечениях и бизнесе люди преклонного возраста находятся на пике своей формы.

Стартап из Сан-Франциско открыл кафе в Стокгольме и поручил управление искусственному интеллекту по имени Мона. Однако у этого эксперимента есть свои риски.