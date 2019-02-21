Спасать человеческие жизни – «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» сегодня станет заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Артур Хачатрян, который расскажет телезрителям о прошлом, настоящем и будущем региональной пожарной службы в нашем регионе и о том, каково это спасать человеческие жизни.

Смотрите сегодня, 21 февраля, в 20.00 на телеканале «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф новый выпуск программы «Проще говоря».