Спасать здоровье – это не работа, а призвание

Ежегодно 27 марта свой профессиональный праздник отмечают врачи-нефрологи, которые знают всё о патологиях почек, умеют диагностировать и лечить многие болезни.

Этот современный рентген-аппарат – незаменимый помощник для медиков. С его помощью можно в прямом смысле просветить человека и узнать, что происходит у него внутри. Им пользуются и врачи-нефрологи, которые занимаются болезнями почек.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «В данном случае мы оцениваем нарушения уродинамики. У пациента задержка мочи по той или иной причине. Причин может быть много. Мы смотрим, на каком это уровне происходит и куда контраст поступает. Всё, что белое на экране, это контрастное вещество».

Чтобы снизить риск возникновения таких нарушений, необходима профилактика. Многие органы своего тела, в том числе и почки, мы практически не чувствуем: они могут не болеть и не беспокоить нас, пока не станет слишком поздно.

Дмитрий Политов, заведующий нефрологическим отделением Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Выявляются уже некоторые заболевания на достаточно поздних стадиях. Поэтому всегда о мерах профилактики мы говорим, что нужно следить за артериальным давлением, следить за своим весом, отказаться от табакокурения, уменьшить употребление алкоголя, поваренной соли».

Врачи советуют ежегодно проверять почки у специалистов. Одних анализов часто бывает недостаточно, чтобы определить, есть ли у человека нарушения в работе этого органа, поэтому лучше проходить полную диагностику.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «В областной больнице весь спектр диагностических услуг доступен для нефрологов, начиная с банального рентгена и УЗИ, то есть классического, который всем доступен в любом медицинском учреждении. Так же у нас есть современные компьютерные томографы, магниторезонансный томограф и плюс у нас есть единственный в области отдел радионуклеидной диагностики, где стоит единственный в области аппарат КТ».

А ещё есть отличные врачи-нефрологи, которые успевают не только лечить пациентов, но и участвовать во всевозможных научных конференциях, тем самым повышая свою квалификацию. Поэтому профессиональный праздник, отмечаемый 27 марта, многие специалисты проведут на посту, ведь для них спасать здоровье – это не работа, а призвание.