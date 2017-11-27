Спасатель и полицейские первыми бросились на помощь мурманчанам в горящем доме

Редакции «Арктик-ТВ» стали известны некоторые подробности операции спасения людей из дома на Зелёной улице, в котором вечером 24 ноября произошёл взрыв бытового газа. Первым к жителям пятиэтажки на выручку пришёл случайно оказавшийся рядом спасатель, а помогли ему сотрудники патрульно-постовой службы.

Первым на помощь жителям пострадавшего от взрыва бытового газа дома на улице Зелёной пришёл мурманский пожарный, который в этот день уже закончил дежурство и шёл мимо пятиэтажки, чтобы забрать своего ребёнка из детского сада. «Я увидел, как вылетели рамы, услышал крики и побежал туда, - вспоминает Сергей Скорняков, командир отделения ПСЧ-7 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области». - Попытался вызвать экстренные службы. Забежал на пятый этаж, где дверь выбило взрывом. Она лежала в коридоре. Я зашёл в квартиру и увидел пострадавшего».

Вывести из горящей квартиры мужчину, который вероятно в состоянии аффекта пытался потушить загоревшийся шкаф, спасателю помогли прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы. Именно они организовали эвакуацию тех, кто в это время находился дома, они не пускали посторонних в подъезд.

- Я вывел мужчину из квартиры, взяв висевшую в коридоре его куртку, - рассказывает Валерий Синицын, инспектор отдельного батальона ППС УМВД России по г.Мурманску. – Вывел его и ещё одного человека спустил вниз и передал сотрудникам скорой.

На месте происшествия работали и представители следственных органов, которые уже возбудили уголовное дело. Вот только конкретных виновных случившегося они пока не называют.

- На данный момент следователями завершён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изымается документация, связанная с эксплуатацией газового оборудования и иные предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела, - поясняет Наталия Тростина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области. - Следствием назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются лица, по чьей вине произошёл взрыв бытового газа, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, взрыв бытового газа и пожар произошли вечером 24 ноября. Обошлось без жертв, пострадавший мужчина был доставлен в реанимацию. Что же касается дома, то ударной волной выдавило наружу одну из стенных плит, так же взрывом разрушено несколько соседних квартир. Сейчас в администрации города решается вопрос о материальной поддержке жителей повреждённого дома и о ремонте здания.