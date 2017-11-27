Встречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!Мурманский молодёжный хоккейный клуб «Северные хаски» проиграл «Лисам» из Санкт-Петербурга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»27.11.17 19:30

Спасатель и полицейские первыми бросились на помощь мурманчанам в горящем доме

Редакции «Арктик-ТВ» стали известны некоторые подробности операции спасения людей из дома на Зелёной улице, в котором вечером 24 ноября произошёл взрыв бытового газа. Первым к жителям пятиэтажки на выручку пришёл случайно оказавшийся рядом спасатель, а помогли ему сотрудники патрульно-постовой службы.

Первым на помощь жителям пострадавшего от взрыва бытового газа дома на улице Зелёной пришёл мурманский пожарный, который в этот день уже  закончил дежурство и шёл мимо пятиэтажки, чтобы забрать своего ребёнка из детского сада. «Я увидел, как вылетели рамы, услышал крики и побежал туда,  - вспоминает Сергей Скорняков, командир отделения ПСЧ-7  ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области». - Попытался вызвать экстренные службы. Забежал на пятый этаж, где дверь выбило взрывом. Она лежала в коридоре. Я зашёл в квартиру и увидел пострадавшего».

Вывести из горящей квартиры мужчину, который вероятно в состоянии аффекта пытался потушить загоревшийся шкаф, спасателю помогли прибывшие  на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы. Именно они организовали эвакуацию тех, кто в это время находился дома, они не пускали посторонних в подъезд. 

- Я вывел мужчину из квартиры, взяв висевшую в коридоре его куртку, - рассказывает Валерий Синицын, инспектор отдельного батальона ППС УМВД России по г.Мурманску. – Вывел его и ещё одного человека спустил  вниз и передал сотрудникам скорой.

На месте происшествия работали и представители следственных органов,  которые уже возбудили уголовное дело. Вот только конкретных виновных случившегося они пока не называют.

- На данный момент следователями завершён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изымается документация, связанная с эксплуатацией газового оборудования и иные предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела, - поясняет Наталия Тростина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области. - Следствием назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются лица, по чьей вине произошёл взрыв бытового газа, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, взрыв бытового газа и пожар произошли вечером 24 ноября. Обошлось без жертв, пострадавший мужчина был доставлен в реанимацию. Что же касается дома, то ударной волной выдавило наружу одну из стенных плит, так же взрывом разрушено несколько соседних квартир.  Сейчас в администрации города решается вопрос о материальной поддержке  жителей повреждённого дома и о ремонте здания. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 343 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
Яна
27.11.17 10:51
Отключили горячую воду на Старостина, 40.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 27 ноября
омега
27.11.17 04:40
самое главное в этой стратегии - чтобы не повышали пенсионный возраст. Но, думается, ФНПР этого не допустит
Комментарий к новости:Ход реализации Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года обсудят в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБедными себя назвали 29% россиян-PRO ВалютуКурс евро подрос на 16 копеек, доллара потерял 25 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика