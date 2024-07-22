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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.24 19:30

«Спасатель не должен превратиться в пострадавшего, в спасаемого» - совет от Александра Мандрусова участникам учений добровольцев-волонтёров

Три насыщенных дня были у поисковиков-добровольцев Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Интенсивные занятия по картографии, тактическим действиям и оказанию первой помощи и реальные испытания в лесу ожидали участников.

Согласно легенде учений, исчезли два вахтовика-слаботочника, предположительно они ушли в лес за грибами и ягодами. Волонтёров разделили на команды и дали им разные координаты для выполнения задания.

Александр Мандрусов, спасатель 1-го класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Один из элементов поисково-спасательных работ – группа эвакуации. Это особая группа, задача которой стоит именно в транспортировке, эвакуации пострадавшего из очага, особенно, если ему требуется оказание первой помощи. Соответственно, на учениях мы создали две группы эвакуации из спасателей и волонтёров, чтобы научиться работать их в связке».

Напомним, региональное МЧС совместно с другими ведомствами и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям организовали обучение добровольцев. В Заполярье приехали более 60 волонтёров из 4 регионов России: Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей, чтобы пройти обучение по поиску людей.

Василий Гермогенов, руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Республике Ухта: «Обмениваться опытом, навыками, знаниями очень полезно, потому что много приходят необученных, новеньких, которые ничего не знают. Выезд на учения, во-первых, мотивация их на получение знаний, во-вторых, перенять опыт, чтобы они квалифицированные были, профессионально оказывали помощь».

Волонтёры прочесывали каждый уголок леса, болот, все подъёмы и спуски. При этом выполняя задание во время сильной жары. Добровольцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, проявив отличные навыки в тактическом взаимодействии и топографической ориентации. Особо сложные участки леса не стали преградой для групп, которые координировали свои действия с помощью радиосвязи и чётко следовали разработанным планам.

Татьяна, волонтёр: «Пострадавшего» мы искали минут 50. Первая помощь была оказана, так как у него была травма глаза. Выпал у него глаз, пришлось перебинтовать. Другой товарищ остановил кровотечение, перевернули на бок, чтобы он при потере сознания не захлебнулся. И укутали его одеялами».

Вадим, волонтёр: «Впервые я столкнулся с медициной. Очень хорошо всё объяснили, как нужно правильно останавливать кровотечение, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. И также научили ребята картографии».

Для учений разработана уникальная программа, которая объединяет все направления обучения. Это картография, инженерная подготовка, топография, тактическая медицина, оказание первой доврачебной помощи. Организаторы максимально усложняют добровольцам задачу, чтобы, когда случится реальная ситуация, они были ко всему готовы.

Александр Мандрусов, спасатель первого класса Мурманского арктического комплексно-аварийного центра: «У нас спасателей есть такое правило: «Спасатель не должен превратиться в пострадавшего, в спасаемого». Тоже самое относится и к волонтёрам. Люди, у которых есть желание, которые горят помогать людям, должны думать в первую очередь о собственной безопасности и о том, чтобы, как сказал великий классик: «Лебедь, рак и щука не тянули воз в разные стороны». Всё должно быть слажено, отработано».

Поздравить участников с завершением масштабных учений приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Три насыщенных дня показали, насколько важны обучение и практика для подготовки поисковиков. Они усвоили теоретические знания и доказали, что могут применять их на практике.

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