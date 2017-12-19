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День за днём с «Арктик-ТВ»19.12.17 19:30

Спасатели готовятся к новогодним каникулам

Мурманск, как и вся страна, находится в ожидании праздников. До новогодних каникул осталось менее двух недель, это пора отдыха для туристов и время напряженной работы для спасателей. Насколько готовы спецподразделения, проверил первый вице-губернатор Алексей Тюкавин.

Зимние месяцы на Кольском полуострове - время, когда все силы спасателей должны быть в состоянии полной боевой готовности. Новогодние праздники – период ещё более пристального внимания. Капризная северная природа повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуации. На базе Мурманского Арктического аварийно-спасательного центра МЧС прошла проверка готовности спецподразделений. Смотр провёл первый заместитель губернатора Мурманской области. «Самое главное, чтобы эти люди, которые обеспечивают безопасность, могли работать эффективно, быстро и вовремя приходить на помощь всем, кто попадает в беду», - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

По словам замглавы региона, техника отвечает необходимым требованиям, но самое главное - это кадры, ведь от каждого сотрудника зависит жизнь и здоровье людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Будь то турист или житель отдаленного посёлка.

- Здесь представлена техника, на которой мы уже выполняли в прошлом году задачи по спасению людей, - говорит Владимир Гусев, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области. - Это снегоходы, волокуши,  в случае необходимости, которые можно применять  в местах, где невозможно проехать. К сожалению у нас такие места есть, например, Серебрянская автодорога, ряд моментов были и на федеральной трассе.

На смотре строя демонстрируют не только технику, но и новую экипировку спасателей. Одежду изготовили на российских фабриках. Специальные палатки, которые спасатели могут развернуть в любых условиях, оснащены генераторами электричества. Под этим мобильным покровом пострадавших и обогреют и накормят. После осмотра техники в Арктическом аварийно-спасательном центре приступили к практическим занятиям, чтобы отработать взаимодействия ведомств на случай ЧП. 

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