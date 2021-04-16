Спасатели ликвидировали ЧС, возникшее в результате природного пожара

Звучит неправдоподобно, потому что наши леса ещё покрыты снегом. Но всё верно. Специалисты МЧС, отрабатывая навыки, готовятся к летнему пожароопасному сезону. В области состоялись масштабные командно-штабные учения.

По легенде, в лесу на площади 15 гектаров бушевал пожар Из-за ветра огонь начал распространяется в сторону населённого пункта. Все тревожные службы перевели в режим «Чрезвычайной ситуации». На месте развернули спасательный пункт. Для мониторинга обстановки задействовали беспилотные авиационные системы Главного управления.

В тушении условного пожара помогала Мурманская база авиаохраны лесов. Для пострадавших граждан организовали пункт временного размещения на базе администрации Кольского района.

Это был третий день командно-штабных учений. А начинались они с отработки ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Все тренировки, запланированные в рамках учений, были успешно выполнены.