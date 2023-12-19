Спасатели Мурманской области провели открытый урок для детей из кадетской школы

Ученикам рассказали о правилах поведения на водоёмах зимой и алгоритм оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лёд.

Как не поддастся панике, когда слышишь треск льда под ногами? Чем помочь человеку, провалившемуся под лёд? Как правильно звонить в службу спасения? На эти вопросы подробно дали ответ на открытом уроке сотрудник МЧС Евгений Серденко и руководитель поискового отряда «Мурманспас» Ольга Кононенко.

Мурманские кадеты не даром учатся в профильном классе, многие из них уже знают, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях, умеют ловко примерять одежду сотрудников МЧС.

Евгений Серденко, спасатель Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Рассказали самые основные понятия работы спасателя, чем занимаются спасатели, кто такие спасатели. И подвели итоги конкурса рисунка, который проводился с ноября».

Но повторение материала - важная составляющая, ведь это вкупе с практикой позволяет довести действия до автоматизма, что сокращает время, например, необходимое для помощи пострадавшим. Нередко минуты или даже секунды решают останется человек жить или нет.

Ольга Кононенко, руководитель поискового отряда «Мурманспас» - подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Мурманской области: «Колоссальный опыт, опыт практический, опыт теоретический и мы проходим не единожды в год обучение. Мы обычные люди и опыта никогда не будет мало».

В конце занятия спасатели подвели итоги конкурса на лучший рисунок на тему «Работа спасателей и волонтёров», в котором приняли участие дети.