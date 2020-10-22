Спасатели обнаружили тело ещё одного рыбака, погибшего во время крушения судна «Юбилейный»

Напомним, ЧП произошло в районе губы Вайда в Баренцевом море. Катер с 10-ю моряками напоролся на скалы, и затонул в море недалеко от западной оконечности полуострова Рыбачий 17 октября.

Семь человек спасли подошедшие на сигнал о помощи пограничники, вскоре на побережье было найдено тело одного из пропавших людей.

Сегодня спасатели сообщили о том, что на борту затонувшего судна обнаруженного на глубине 18-ти метров, находится тело ещё одного человека. Водолазы уже подняли его на поверхность.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.