Спасатели отрабатывали навыки эвакуации условно инфицированных лиц и объектов, а также дезинфекционных работ

Мурманские спасатели организовали необычную тренировку - специалисты МЧС и других ведомств отработали действия при вспышке холеры.

Согласно легенде, дежурному поступила информация, что в одной из гимназий Мурманска стало плохо учителю. Вызванная карета службы медпомощи предварительно диагностировала острое инфекционное заболевание - холеру.

В рамках учения все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, а впоследствии - чрезвычайной ситуации. На всех этапах учений отрабатывались эвакуация условно инфицированных лиц и объектов, а также дезинфекционные работы.

Тема учений выбрана неслучайно, а исходя из растущего на территории Кольского полуострова потока туристов из стран Африки и Азии.