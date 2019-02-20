Спасатели оттачивают навыки мастерства в зимних условиях

В Мончегорске прошли тактико-специального учения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» и профессиональной поисково-спасательной группы Мончегорска по поиску и спасанию на водных объектах на тему: «Поисково-спасательные работы при провале человека под лёд».

Участники тактико-специальных учений: оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, администрация города Мончегорска, члены регионального отделения ВОСВОД, личный состав ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», центральная районная больница города металлургов, представители ВОСВОД Мурманской области и учащиеся мончегорской гимназии № 7.

По легенде учений, в районе Монче-губы человек провалился под лёд. Участниками спасательной тренировки отрабатывались меры по его спасению, в том числе организация взаимодействия служб и средств по поиску и спасанию на воде при проведении поисково-спасательных работ, а также совершенствование навыков проведения поисково-спасательных работ на водных объектах в период ледостава.

«Данный район, так скажем, подвержен большим рискам. Постоянно здесь находятся любители зимней рыбалки, спортсмены на лыжах, - отмечает Виктор Дайнеко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Мурманской области. – В настоящее время в нашем регионе погодные условия нестабильны, поэтому хочется рекомендовать нашим гражданам быть более бдительными».