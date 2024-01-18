Спасатели перед праздничным ночным дежурством приняли участие в водосвятном молебне с особым прошением и кроплением святой водой

В часовне Святого Георгия Победоносца на территории 4 пожарно-спасательной части в Мурманске состоялось традиционное молебное пение.

Протоиерей Петр Завацкий провёл водосвятный молебен с особым прошением и кроплением святой водой, а также поздравил спасателей с Крещением.

А в Крещение сотрудники экстренных служб будут дежурить на местах, оборудованных для купаний. И там очень важно всем соблюдать правила безопасности. Нельзя оставлять детей без присмотра, купаться в пьяном состоянии, нырять в прорубь, а при погружении нельзя в ней находиться более минуты.

Окунаться нужно по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, а выходить из купели медленно и аккуратно, чтобы не упасть. Важно подходить к воде медленно, будучи обутым в удобную и нескользящую обувь.