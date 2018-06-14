Спасатели плохому не научат

Основные правила пожарной безопасности юным северянам и сотрудникам тубдиспансера напомнили представители спасательного ведомства и Всероссийского добровольного пожарного общества. На лекциях им наглядно продемонстрировали возможности огнетушителя и средств индивидуальной защиты во время пожара.

Когда человек замечает дым или пожар в помещении, в большинстве случаев его охватывает паника, лишь единицы сохраняют спокойствие.

Чтобы ЧП не застало врасплох, специалисты МЧС и Добровольного противопожарного общества проводят с сотрудниками крупных организаций занятия, во время которых особое место отводиться практическим урокам, например, как правильно использовать средства индивидуальной защиты.

Такие тренинги, но в игровом формате, проводятся и с детьми. Чтобы ребятам было интереснее, чаще всего площадкой для занятий служит либо пожарная часть, либо, как в этом случае, галерея безопасности, а фактически музей, в котором собраны исторические экспонаты. Обычно школьникам рассказывают о том, почему нельзя поджигать сухую траву, чем опасен пожар на площадке для сбора мусора. Не забывают эксперты и о средствах тушения, так как мало кто умеет пользоваться огнетушителем. А ведь от таких навыков и от исправности устройства, порой зависят жизни.