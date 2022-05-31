Спасатели получили символический ключ от здания службы и учебно-тренировочного центра

Губернатор Мурманской области сегодня вручил командиру специализированного отряда символический ключ от здания службы и учебно-тренировочного центра, а также познакомился с будущими спасателями, учениками кадетского класса МЧС России апатитской школы №4.

В год 100-летия государственной горноспасательной службы России в Мурманской области был создан военизированный горноспасательный отряд.

Работа горноспасателей - это особая сфера деятельности, направленная на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ, требующая незамедлительных действий и решений.

В нашем регионе, где сопки занимают большую часть территории, создание такого отряда было необходимым.

Губернатор Мурманской области сегодня вручил командиру специализированного отряда символический ключ от здания службы и учебно-тренировочного центра, а также познакомился с будущими спасателями, учениками кадетского класса МЧС России апатитской школы №4.