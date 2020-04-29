Спасатели помогают победить коронавирус

Специалисты Невского спасательного центра МЧС России совместно с личным составом регионального управления МЧС продолжают борьбу с распространением коронавируса в Мурманской области.

Они проводят специальную обработку социально-значимых объектов инфраструктуры Заполярной столицы, в том числе места массового пребывания людей. Здания и помещения обрабатывают хлорсодержащим раствором с помощью ранцевых дезинфекционных опрыскивателей.

Антисептик абсолютно безопасен для здоровья людей, но беспощаден к вирусам. Такой метод позволяет охватить все поверхности и значительно сокращает время работы на каждом объекте.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Ежедневно проводится санитарная обработка от 4 до 6 объектов социальной инфраструктуры на территории Кольского муниципального района и города Мурманска, как самого близлежащего населенного пункта, расположенного к очагу заражения».