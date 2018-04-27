Спасатели предупреждают: весенний лёд очень опасный!

МЧС России по Мурманской области предупреждает: выход на лёд всех озёр областного центра крайне опасен. Сам лёд на водоёмах уже неоднородный и очень тонкий.

Если температура окружающей среды поднимается выше нуля градусов в течение трёх дней, то крепость льда снижается на 25 процентов. В Мурманске же тёплая погода держится гораздо дольше.

Лёд уже слабый и очень опасный. Кроме того, родителям стоит уделить серьёзное внимание и своим детям. Для них водоёмы небезопасны не только по сезону, но и в любое время года. МЧС России просит никогда не оставлять детей без присмотра на берегу, у кромки льда. Предупреждающие аншлаги уже выставлены на берегах всех водоёмов. Будьте внимательны и осторожны!

- Очень много воды на водоёмах, лёд становится неоднородным, - отмечает Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. - Так как лёд намерзает только снизу, соответственно, сверху он тает, часть воды выдавливается, создавая кашицу из растаявшего снега и льда на водоёмах. Поэтому выход на водоёмы крайне опасен для населения.