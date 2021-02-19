Спасатели проверили маршрут лыжного марафона

Полным ходом идет подготовка к мурманскому лыжному марафону по программе «Праздника Севера». Сотрудники Центра ГИМС провели замеры льда на озерах Чайка и Рогозеро, на замерзшей акватории которых будет проложена трасса для соревнований.

Государственными инспекторами установлено, что сейчас толщина ледяного покрова составляет 30-35 см.

Спасатели напоминают северянам и гостям региона о соблюдении необходимых правил при нахождении на льду и вблизи водных объектов. Не надо подвергать свою жизнь опасности.

Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы обратить внимание на то, что перед выездом необходимо непосредственно замерять толщину ледового покрытия и использовать уже набитые трассы, которые существуют, так как лёд у нас не всегда прочный, имеет много специфических признаков. Если же лёд слоистый, неоднородный или имеет много выступлений воды, то надо будет выбирать иные маршруты, более безопасные».