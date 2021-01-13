Спасатели региона готовы оказать помощь в период аномальных морозов

По сообщениям Гидрометцентра, в ближайшие дни на территории России ожидается аномально морозная погода. Для того, чтобы максимально защитить население, в МЧС России подготовились к таким холодам.

На вооружении заполярных спасателей находятся несколько мобильных пунктов обогрева и питания, которые предназначены для обеспечения безопасности людей, попавших в беду в условиях низких температур или сильных метелей. В специальных машинах есть всё необходимое, что может понадобиться людям, чтобы согреться: еда и вода, одеяла, запас тёплой одежды.

Специалисты отмечают, что на данный момент использование таких мобильных пунктов не требуется, в регионе температура сохраняется в пределах допустимой нормы. Но в любую минуту они готовы отправиться туда, где будет необходимо их присутствие.