Спасатели региона отрабатывают навыки беспарашютного десантирования

Мурманские спасатели отработали навыки десантирования с борта вертолёта Ми-8, поступившего этим летом на службу в региональное Управление МЧС России.

Беспарашютное десантирование - одна из сложнейших задач и для спасателей, и для экипажа вертолёта. Как и в любом деле здесь, для достижения результатов нужны постоянные тренировки.

Специалисты выполнили комплекс упражнений, который до этого заранее отрабатывали на земле. Такие занятия в экстренном ведомстве планируют проводить ежемесячно и предположительно через два месяца спасатели будут регулярно использовать вертолёт для поисковых работ.

Напомним, вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России поступил в Мурманск летом этого года, воздушное судно специально доработано для эксплуатации в северных регионах.