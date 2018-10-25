Спасатели региона пришли на научно-практическую конференцию во всеоружии

Мурманской области присуща высокая техногенная и природная опасность. На территории региона расположены многочисленные производственные объекты, имеют место и опасные природные явления. Реализация крупных инвестиционных проектов в будущем не исключает появление новых населённых пунктов и производств. Поэтому вопросы организации и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций требуют пристального внимания.

В Мурманске состоялась научно-практическая конференция. Спасатели представили новинки оборудования, которое применяется при пожаротушении, автомобильных катастрофах и других чрезвычайных ситуациях.