Спасатели регионального МЧС в рамках учений «Баренц – 2024» отработали механизмы оперативного реагирования и взаимодействия различных структур в случае чрезвычайных ситуаций

Тренировка состоялась в акватории Баренцева моря. По её легенде, дежурным поступил тревожный сигнал с информацией о столкновении катера с рыбаками и прогулочного судна «Заря».