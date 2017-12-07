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День за днём с «Арктик-ТВ»07.12.17 19:30

Спасатели считают, что год прошёл спокойно

2017 год для Мурманской области в плане чрезвычайных ситуаций прошёл спокойно, все плановые мероприятия по развитию комплекса ГО и ЧС в регионе успешно выполнили. Об этом заявили сегодня на итоговом сборе руководителей органов региональной гражданской обороны.

Крупных техногенных или природных катастроф за минувший год в регионе не случалось. Сотрудники МЧС работали в плановом режиме, а больше всего внимания уделялось развитию правовой и улучшению материально-технической базы спецслужб. Закупались машины и оборудование, строились новые пожарные части. Например, в этом году завершилась реконструкция пожарного депо в Териберке, началась стройка в Умбе.

- Большая работа у нас проводилась по созданию аппаратного комплекса «Безопасный город». Мы уже на финишной прямой, объявлен конкурс, - сообщил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Будем реализовывать эту программу с привлечением инвесторов, чтобы в течение одного-двух лет можно было создать эту систему в четырёх пилотных муниципальных образованиях. Затем будем её развивать.

Совсем без ЧП, конечно, не обошлось. В ноябре в акватории Кольского залива горело судно-краболов, а в конце месяца случился очередной, третий за последние 4 года, взрыв газа в жилом доме в Мурманске. Многие горожане увидели в происшествии нездоровую закономерность, однако, сотрудники МЧС уверены в том, что главная проблема не в устаревших инженерных сетях, а в безответственности и расслабленности граждан.

- Необходима работа с населением по соблюдению мер безопасности, чем мы и занимаемся, проводя подворовые обходы, - отметил в своём докладе Владимир Гусев, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области. - Выносим эти вопросы на обсуждение во время проведения круглых столов, обращаем внимание граждан на эти вопросы на нашем сайте. Поэтому, тут не только и не столько устаревшее оборудование, хотя тоже определённая причина в нём есть, это ещё и культура жизнедеятельности. И следующий год, 2018 год, у нас Год культуры жизнедеятельности, и, я думаю, в рамках нового года мы продолжим мероприятия по пропаганде безопасности в быту.

В рамках встречи говорили не только о проблемах. Нашлось время и для приятных моментов. Особо отличившихся на службе пожарных и спасателей наградили медалями и грамотами от правительства Мурманской области.

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