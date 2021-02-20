Спасатели Северного флота совместно с экипажем глубоководного аппарата провели тренировку в Кольском заливе

Подводный обитаемый аппарат АС-34 спустили на воду из трюма судна-носителя «Георгий Титов». Экипаж глубоководного спасателя отработал манёвры в акватории Кольского залива в надводном положении. Учебная задача на этот раз, а такие тренировки проходят хотя бы раз в месяц, состояла в выполнении движения задним и передним ходом, изменении курса и скорости.

Так же подводники отработали взаимодействие аппарата с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов», проверили связь и выполнили полученные команды. Со своей задачей экипаж успешно справился.

Алексей Федичев, командир автономного подводного аппарата АС-34: «То, что мы отрабатываем постоянно на тренировках, учениях, занятиях, нам позволяет не волноваться, не трепетать ни перед какими задачами и выполнять все с оценкой не ниже «хорошо».