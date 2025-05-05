Спасатели Северного флота тренировались в оказании помощи экипажу подлодки, лежащей на грунте Кольского залива

Для проверки сил были задействованы экипажи спасательного судна «Михаил Рудницкий» и обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36.

На тренировке спасатели выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску и работе на глубине, провели учение по звукоподводной связи, маневрированию и поиску условной подлодки.

Экипаж спасательного аппарата выполнил посадку на комингс-площадку стенд-макета подлодки на глубине 50 метров. После этого его подняли на борт судна «Михаил Рудницкий». Эта тренировка считается подготовительной к крупномасштабному учению, которое проведут в акватории Баренцева моря.

Константин Кривенко, командир глубоководного спасательного аппарата АС-36: «Двигаться нужно очень аккуратно и с предельной осторожностью. Сначала условно-аварийные подводные объекты обнаруживаются техническими средствами наблюдения, гидроакустическим комплексом. Далее производится максимальное сближение, чтобы обнаружить объект с помощью телевизионной аппаратуры, которой мы располагаем. Далее происходит дообследованные подводного объекта. Если это действительно с подлодкой происходит такое учение, то там выводятся подводники сухим способом. Здесь всё тоже самое, только без вывода подводников».