Спасатели спасают голубые озёра края

«Хочешь изменить мир, начни с себя!», - девиз мурманских сотрудников МЧС. Чтобы сделать окружающий мир чище МЧС России по всей стране проводит ежегодную акцию «Чистый берег».

Мусор спасатели собирали на берегах рек и озёр во всех уголках Кольского полуострова. Десятки человек, вооружившись лопатами и граблями, вышли на прибрежные территории своих муниципальных территорий. Помогали сотрудникам МЧС в этой благородной и общественно-полезной работе добровольцы.

«Данная акция проводится на водоёме озеро Глубокое. Далее акция будет проводиться на Семёновском озере, - рассказывает Евгений Смагин, государственный инспектор группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - Проходит она следующим образом, собирается мусор вдоль берегов, чтобы они были чище. Потом мусор будет утилизирован».