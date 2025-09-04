Спасатели учат юных северян безопасности в повседневной жизни

Как научить ребёнка уважать огонь и не бояться его? Как сделать так, чтобы простые правила безопасности стали частью жизни с детства?

Ответ в регулярной профилактической работе, которую ведут сотрудники МЧС.

Занятие с учениками 6 класса состоялось в мурманской гимназии №10. И оно не было похоже на скучную лекцию, ведь здесь можно было задать вопрос, услышать живую историю и даже самому включить оповещение на демонстрационном стенде.

Ребята узнали о том, что огонь — не игрушка, а сила, с которой нужно обращаться ответственно.

Их научили правильно реагировать на сигналы тревоги и не бояться действовать в опасной для жизни ситуации.