Спасатели во время учений проверяют готовность социальных учреждений регионов к ЧС

Силы и средства МЧС России по Мурманской области сегодня были приведены в режим повышенной готовности. Но пугаться жителям региона не нужно. В соответствии с поручением главы МЧС России силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области были приведены в режим повышенной готовности. В Мурманской области были проведены тактико-специальные учения на объектах с круглосуточным пребыванием людей. В них приняли участие личный состав экстренных служб, сотрудники государственного пожарного надзора и персонал социально-значимых объектов.

Всего на территории Мурманской области в рамках проведенных учений было проверено 73 объекта системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети.

Министром была поставлена задача в течение дня на указанных объектах отработать ряд вопросов, касающихся эвакуации и спасения людей (проводились условно), взаимодействия с персоналом объектов.

В ходе проведения тактико-специальных учений особое внимание было обращено на наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты, состояние эвакуационных выходов, знание обслуживающим персоналом действий при возникновении пожара, на состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и их доступность – отсутствие снега и наледи, а также состояние подъездов к объектам.