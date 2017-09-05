Спасатели вынесли 78-летнего северянина, потерявшегося в лесу, на носилках

Пенсионер ушёл за ягодами 2 сентября. В последнем телефонном разговоре он успел сообщить, что двигается вдоль ручья Вентин. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям и в полицию.

К поискам привлекли 13 человек, квадрокоптер и кинолога. Активное участие принимали и родственники пожилого человека. Обследовали 9,5 квадратных километров лесополосы.

4 сентября мужчина был найден на берегу озера Еловское. Пострадавший был обессилен и сам не уже мог передвигаться. Спасатели на носилках пронесли его 3 километра по лесу, после чего передали бригаде скоро помощи.

Сейчас спасённый находится в Кольской ЦРБ в стабильном состоянии.