Спасатели ЗАТО Александровск профессиональный праздник отметили выставкой спецтехники и оборудования

Сегодня звук пожарной сирены не вызывает у жителей тревог и беспокойства. Наоборот, количество снаряжения и техники на главной площади города позволяют чувствовать себя в полной безопасности.

Илья Фролов, зритель, г. Полярный: «Мне нравится праздник. Я вырасту и стану, как папа, пожарным!».

Для юных александровцев традиционный праздник пожарных – настоящее интерактивное шоу, где можно не только пообщаться со спасателями, но и посидеть в кабине спецмашины, попробовать за короткий промежуток времени натянуть на себя экипировку. Благо, снаряжения хватит на всех.

Роман Осипов, начальник специальной пожарно-спасательной части №3, г. Полярный: «Приехали подразделения со Снежногорска, также привлекаем военную пожарную команду».

Стоит напомнить, что в большом ЗАТО вакантны должности пожарного-спасателя и пожарного-водителя. Из главных критериев рассмотрения заявок кандидатов – это полное среднее образование, отсутствие судимостей и вредных привычек.

Семён Назаров, инспектор группы кадровой и воспитательной работы специального отдела №1 ФГКУ СУ №48 МЧС РФ: «Хорошее здоровье – категория «А1» в военном билете. Но рассматриваются разные ситуации, можно и с другой категорией обращаться».

Преимущества работы в ведомстве - это график работы: сутки через трое, и конечно, с учётом надбавок, привлекательная заработная плата. Также любой выпускник ЗАТО Александровск может получить направление на бесплатное обучение в Санкт-петербуржский университет МЧС России.