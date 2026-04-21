Спасательное буксирное судно «Алтай» прибыло в главную базу Северного флота Североморск после выполнения задач дальнего похода

На причале экипаж встречали представители военного командования и родственники моряков.

Около 5 месяцев экипаж спасательного буксира «Алтай» выполнял задачи поисково-спасательного обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики. За время дальнего похода «Алтай» прошёл около 17 тысяч морских миль.

Во время торжественного митинга начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота Михаил Белов поздравил североморцев с успешным выполнением поставленных задач и возвращением домой.

По флотской традиции капитану «Алтая» вручили жареного поросёнка.

Ряду моряков были вручены ведомственные награды, а также грамоты командования Северного флота.