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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.21 19:30

Спасательному судну потребовалась помощь!

Спасательному судну «Север-7», которое стоит на ремонте в районе Морского вокзала Мурманска самому потребовалась помощь. На борту произошёл пожар.

По информации МЧС, огонь вспыхнул в помещении для судовой команды. Возгорание было ликвидировано силами ремонтной бригады и оперативно прибывших на место происшествия пожарных расчётов. Пострадавших нет.

Случившимся заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. В настоящее время ведомство организовало проверку по факту возгорания буксира, 1989 года постройки. Специалисты уже допрашивают представителя подрядной организации, которая осуществляет ремонт судна.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Прокуроры обратили внимание и на ещё одно ЧП. В Кольском заливе в районе Ретинского на одном из буксиров произошло возгорание. Ликвидацией огня занимался экипаж пожарного судна «Виктор Петров».

 

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