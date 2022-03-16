Спасательные и городские службы готовятся к весенним сюрпризам – началу сезона паводков и пожаров

Подготовка к паводковому сезону - дело непростое. Специалисты анализируют все имеющиеся риски, готовят личный состав к действиям при ликвидации возможной аварийной или чрезвычайной ситуации. Сейчас всё уже готово к этому непростому времени года.

Виталий Науменко, заместитель начальника отдела по ГО и ЧС администрации Мурманска: «Мурманск паводковоопасный период затронет меньше всего. Это связано с тем, что ландшафт города по природным обстоятельствам, ему не грозит глобальный паводок. Но есть риски и определенные участки территорий, которые могут быть повреждены паводком».

Например, таким местом считается часть русла реки Роста, где находятся складские и офисные помещения крупных предприятий. Пару лет назад уже происходили подтопления этих территорий весной. И необходимо исключить рецидивы. Для этого и проводится большая работа спасательных и муниципальных служб.

Виталий Науменко, заместитель начальника отдела по ГО и ЧС администрации Мурманска: «В данном случае личный состав к действиям по предназначению готов».

Следом за паводковым сезоном наступает пожароопасный. К нему также необходимо готовиться заранее.

Денис Давиденко, заместитель начальника управления организации пожаротушения МЧС России по Мурманской области: «Пожароопасный сезон у нас наступает в среднем с 1 мая и тянется до середины сентября. Техника и личный состав к прохождению пожароопасного сезона готовы. Созданы необходимые резервы. Техника находится в исправном техническом состоянии».

Причинами пожаров в лесах чаще всего становится засушливая погода и несоблюдение гражданами пожарной безопасности. Спасатели настоятельно просят северян и гостей Заполярья беречь не только себя, но и нашу хрупкую природу.