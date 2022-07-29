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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.22 19:30

Спасателям на территории пожарной части №20 в Коле сегодня было жарко

В чемпионате по пожарно-строевой подготовке приняли участие Мурманский, Кольский, Оленегорский, Кандалакшский, Кировский и Печенгский филиалы государственной противопожарной службы. Такие соревнования проходят на территории Мурманской области ежегодно.

В чемпионате по пожарно-строевой подготовке приняли участие Мурманский, Кольский, Оленегорский, Кандалакшский, Кировский и Печенгский филиалы государственной противопожарной службы. 

Такие соревнования проходят на территории Мурманской области ежегодно.

Александр Алексеев, и.о. заместителя начальника Управления гражданской обороны ЧС и ПБ Мурманской области: «Все профессиональные навыки, которые они получают на занятиях, они обязательно применяются в их ежедневной боевой работе при спасении людей, при тушении пожаров, потому что здесь элементы как раз тушения огня, использование пожарно-технического вооружения, слаженной работы по номерам. Всё, что они здесь показывают, это итог того, чему они научились, что они умеют, что они могут и применяют обязательно при работе на пожаре».

В чемпионате приняли участие 6 команд по семь человек. Перед тем как участвовать в областных соревнованиях внутри филиала проходит тщательный отбор.

В пожарную эстафету включено надевание боевой одежды и снаряжения пожарного на время, транспортировка пострадавшего на плече, установка выдвижной пожарной лестницы в окно третьего этажа, прокладка рабочей рукавной линии, самоспасение из окна четвёртого этажа и тушение огня порошковым огнетушителем.

Михаил Жмуцкий, ведущий специалист отдела подготовки Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «У нас самому возрастному участнику около 60 лет, есть у нас такой Заозерский Тарас Серафимович - легенда пожарной охраны. Работает, кстати, командиром отделения в двадцатой пожарн6ой части».

И вправду, Тарас Серафимович самый старший в команде, сейчас ему 61 год.  В профессию пришёл ещё молодым парнем в 22 года. Сейчас, чтобы поддерживать форму, он в свободное время ходит в бассейн, не забывает и про полюбившиеся в хоккейные коньки. Как отмечает ветеран, силы есть, готов продолжать нести службу. Он даже берёт отпуск, чтобы участвовать в соревнованиях и с улыбкой вспоминает, как пришёл в профессию.

Тарас Заозерский, командир отделения 20 пожарной части по охране, г. Кола: «Честно говоря, друг мой хороший позвал, а я без раздумья ушёл с завода, где получал больше, ушёл в пожарную охрану. Всё нравится, как в 1983 году устроился, так сразу стал заниматься пожарно-прикладным спортом».

Все команды настроены решительно. Победителей наградят кубками, медалями и дипломами.

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