Спасая китов, спасём и себя! В Мурманске состоялся форум СМИ, посвящённый проблемам экологии в Баранц-Арктическом регионе

Участие в дискуссиях приняли пишущие экологи, медиа-лица и все заинтересованные журналисты, обеспокоенные данной проблемой.

О нынешней экологической обстановке многие знаю не понаслышке, ведь регулярно проблемы экосистемы и загрязнения окружающей среды массируются с телеэкранов, во Всемирной паутине и по радио. Организаторы форума «ЭКО-МЕДИА- БАРЕНЦ- 2019», считают, что для того, чтобы работа журналистов приносила больше положительных результатов, необходимо объединиться и работать сообща для достижения общей цели –улучшения экологической обстановки Арктики и мира в целом.

«Мы пытаемся как-то всех объединить, чтобы с мёртвой точки сдвинулось наше дело, - говорит Сергей Шахиджарян, журналист, руководитель ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс». - Когда я начал заниматься экологией, я заметил, что какая-то очень однобокая информация идёт. Тут рядом находится Норвегия, создаётся такое ощущение, что там нет ни заводов, ни фабрик, ни пароходов, а всё зло идёт от России. Это не совсем правильно. И мы пытаемся показать, что мы не самая плохая страна с точки зрения экологии».

Выслушать доклады коллег и поучаствовать в дискуссиях приехали представители СМИ со всей страны. Виктор Исаев является директором крупного независимого информационного агентства, филиалы которого работают в 32-х регионах страны. Гость нашего города уверен, что промышленность должна стать более социально ответственной, но и про людей не забывает - каждому необходимо учувствовать в процессе сохранения природы и экологии.

«И для журналистов, и для экологов очень важно взаимопонимание, - говорит Виктор Исаев, директор информагентства. - И с иностранными коллегами, и между собой. Зачастую к вопросам экологии возвращаются тогда, когда что-то происходит: ЧП, горят леса. Но это абсолютно неправильно! Экологией нужно заниматься каждый день и целый день: разрабатывать программы, выяснять причины, ликвидировать свалки»…

В ходе встречи участники обсудили не только влияние промышленной сферы на экологию регионов, но и отношение людей к флоре и фауне. Одной из самых серьёзных тем, которая привлекла к себе внимание всех без исключения участников встречи, стало сохранение популяции китов в диких условиях.

«Вы знаете, у нас так много общественных организаций, чиновников, министерств, которые занимаются детьми, старушками, дедушками и пожилыми людьми. Они тоже все чувствуют себя не совсем хорошо, но ими кто-то хоть занимается. А я подумала, что если кто-то займётся ещё и китами, а почему бы и нет! Можно этим заниматься параллельно с какой-нибудь общественной деятельностью», - высказалась Маргарита Митрофонова, журналист, президент Фонда защиты китов.

Популярная радиоведущая и президент Фонда защиты китов обратила внимание на то, что проблемы экологии, они не местечковые, а глобальные и не знают границ государств. Поэтому многие знаменитости, невзирая на гражданство и политическую обстановку, помогают спасать природу Земли своим единомышленникам. Например, американский актёр Леонардо Ди Каприо выступил за спасение российских китов. Маргарита Митрофанова, как и остальные участники форума, уверена, что россиянам необходимо брать пример с таких людей и тоже хотя бы по чуть-чуть начинать задумывать об окружающей среде.