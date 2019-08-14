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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.19 19:30

Спасая внука, северянка лишилась 100 тысяч рублей

Под предлогом освобождения внука от уголовной ответственности пенсионерка отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей. В беседе с потерпевшей полицейские выяснили, что утром ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся следователем. Мужчина рассказал, что её внук избил молодого человека, теперь ему требуется операция, которая стоит 100 тысяч рублей.

Женщина согласилась перевести требуемую сумму, для этого злоумышленники оказали «помощь» и вызвали пожилой северянке такси, чтобы она как можно быстрее доехала до терминала. Таксист помог пенсионерке перевести деньги, после этого отвез её домой. В этот же вечер женщина рассказала о случившемся своей дочери, которая и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлено, что номер телефона, по которому выходил на связь злоумышленник, зарегистрирован в Новосибирской области, - комментирует Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области. - По словам потерпевшей, она знала об аналогичных случаях, но находилась в замешательстве, так как беспокоилась за судьбу родственника».

 

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