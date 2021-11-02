Спасают оптимизм и вера, или 16 лет сражаться с недугом сына

Какой бы ни была твоя жизнь, она только твоя и она прекрасна, уверена мама особенного ребёнка из Полярного. Как живут два человека, которые уже 16 лет сражаются с недугом, как выручает Наталью оптимизм и вера в собственные силы, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

В первые минуты после появления Виталика на свет для Натальи Клюевой стало очевидным, что её жизнь круто меняет направление. Ребёнку поставили диагноз, который для любого родителя звучит как приговор – «детский церебральный паралич». Сейчас Виталию уже 16 полных лет, при этом ребёнок не весит и 20 кг. Вот уже семнадцатый год мама и сын находятся в особенном мире, где есть специальные медикаменты, частые реабилитации, отдельное безглютенновое питание и борьба за существование.

Наталья Клюева, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Я говорю, бывало так, что каждый день, в день несколько раз спасаешь: когда он синеет, синий на руках висит. Босиком по подъезду бежала к маме… Чего только не было! Синий в ванной, у меня на руках висел… Страшно. Скорая приезжала, я говорю: «Я его уже сама спасла, теперь меня спасайте!».

До рождения сына Наталья работала воспитателем, детей женщина любит безмерно. Во многом благодаря этой любви ей и удалось довольно быстро смириться с тем, что Виталик 24 часа в сутки нуждается в ней. Родительница старается, где это возможно, относиться к сыну как к обычному малышу: у них есть свои семейные традиции, не обходится и без воспитательных моментов.

Наталья Клюева, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Готовишь: «Кушать», - начинаешь рассказывать ему, что чистишь, режу картошку, морковку. Мою тарелки, тоже с ним разговариваю. Он просто не подбежит, не обнимет. Не скажешь ему: «Иди, поиграй в игрушки». А так, мы, как и все, просто живём».

Виталик – парень с характером, признаётся Наталья. Если что-то ему не нравится, криков и подростковых истерик не избежать. Реабилитация для закрепления уже имеющихся навыков и развития новых желательна каждые три месяца. На деле, выбраться в столичные клиники (только после работы с московскими специалистами у сына отмечается прогресс) получается не столь часто. Как правило, это связано с финансовыми трудностями, реже – с личными возможностями. В конце концов носить на руках ребёнка, даже такого лёгкого, не просто, бонусом – приходится перемещать коляску. Но всегда находятся неравнодушные люди, на них можно положиться и даже временно, ненадолго, переложить свои тягости.

Наталья Клюева, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Слава Богу, везёт на людей. Всегда все внимательные, стараются помочь. Например, за руку Виталика подержать, куртку подать. Даже молодые люди, все стараются помочь».

Помогают расслабиться и настроиться на позитив курсы по психологии. Такому хобби Наталья отдаёт значительную часть свободного от повседневных дел времени. В основном, конечно, онлайн. Наташе просто некогда унывать. Женщина уверена, что, если тратить жизнь на жалобы и жалость к себе, то и вспомнить будет нечего.

Наталья Клюева, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Это не страшно. Мы сами всё делаем. Если появился кто-то, за кем нужно ухаживать, то жизнь остановилась? Нет! Это не страшно: ты же проживаешь ту же самую жизнь, я же всё делаю как вы, правда ведь? Я готовлю, я хожу купаться, могу выйти на маникюр, я же не привязываю Виталика к себе. Он не может бегать, но также может радоваться жизни».

Наташа планирует создать большую и крепкую семью, в которой найдётся место не только любящему главе, но и ещё двум маленькими сорванцам. А Виталик станет не просто их старшим братом, а настоящим другом.