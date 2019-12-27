Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все спасатели нашей страны. В честь такого важного дня в Мурманске провели торжественное мероприятие для сотрудников и ветеранов службы.

По словам специалистов МЧС, этот год в целом был спокойным. В нашем регионе зарегистрировано меньше пожаров, в том числе и природных. А если говорить о радостных моментах, то в 2019-ом спасатели отметили два больших праздника – 370-летие пожарной охраны России и 100-летие пожарной охраны Мурманской области. Также в этом году спасатели обновили парк техники, выросли и зарплаты сотрудников ведомства.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС по Мурманской области: «В этом году, впервые за долгие годы, министерством были повышены оклады работникам пожарной охраны. У нас зарплату сотрудники получили в среднем на 10-12 тысяч больше, чем до этого».

На празднике собрались ветераны службы и действующие сотрудники. Лучшие из них были награждены грамотами и подарками.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС по Мурманской области: «Спасение – дело общее. И этот праздник отмечают не только пожарные спасатели, а также все специалисты других министерств и ведомств, которые входят в единую систему РС ЧС. Спасение – дело общее. Хотел бы всех поздравить с этим праздником, пожелать терпения, здоровья и профессиональных успехов. И, конечно же, сухих рукавов и отсутствия чрезвычайных ситуаций!».

Стоит отметить, что 2020 год также станет знаковым для спасателей, потому что МЧС России исполнится 30 лет.