«Спасибо, доктор», или Эффект от модернизации первичного звена здравоохранения заметен

Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.