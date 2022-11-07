День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.22 13:40
«Спасибо, доктор», или Эффект от модернизации первичного звена здравоохранения заметен
Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.
В третьем выпуске цикла «Спасибо, доктор» речь пойдёт об эффектах программы модернизации первичного звена здравоохранения для пациентов и медперсонала. Сократилось ли время ожидания диагностики? Увеличилась ли точность исследований? Какие ещё показатели учитываются для оценки эффективности программы? На эти и другие вопросы отвечает заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар растёт к большинству основных валют-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С