«Спасибо, доктор», или Поликлиника в новом формате

В первом выпуске цикла «Спасибо, доктор» главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев расскажет об изменениях внешнего и внутреннего облика учреждения, новом оборудовании, маршрутизации пациентов, диспансеризации и вакцинации.

Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.

В первом выпуске цикла «Спасибо, доктор» главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев расскажет об изменениях внешнего и внутреннего облика учреждения, новом оборудовании, маршрутизации пациентов, диспансеризации и вакцинации.