«Спасибо, доктор», или В Мурманской области улучшается обследование и консультация узкими специалистами жителей удалённых населённых пунктов

Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.

Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.

Во втором выпуске цикла «Спасибо, доктор» врачи Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина расскажут о приёме пациентов из удалённых населённых пунктов, работе выездных бригад и правилах приёма узкими специалистами.