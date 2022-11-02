День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.22 13:40
«Спасибо, доктор», или В Мурманской области улучшается обследование и консультация узкими специалистами жителей удалённых населённых пунктов
Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.
Информационное агентство «СеверПост» при поддержке правительства Мурманской области представляет проект «Спасибо, доктор», который расскажет о развитии первичной медицинской помощи в Мурманской области, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, новой модели взаимодействия с пациентами и тех возможностях, которые есть у каждого жителя региона.
Во втором выпуске цикла «Спасибо, доктор» врачи Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина расскажут о приёме пациентов из удалённых населённых пунктов, работе выездных бригад и правилах приёма узкими специалистами.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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