Спасибо трудовому лету!

Осень – время подведения итогов. Особенно для тех, кто за лето повзрослел и научился новому. В ЗАТО Александровск отметили лучших несовершеннолетних, добросовестно трудившихся в учреждениях муниципалитета.

306 рабочих мест. Столько вакансий на должности «подсобный рабочий», «дворник», «помощник» за лето предложили учреждения ЗАТО Александровск. Школьники, которым исполнилось 14 лет, могли провести свои каникулы с пользой – поработать на благо города, трудясь на заводах, в школах, в детских садах или, как София, в учреждениях культуры.

София Исаева, ученица МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Не скажу, что было сложно, мне очень понравилось, всё было просто».

- Порекомендуешь сверстникам идти работать?

- Конечно! Это и опыт, и денежка. Всем она нужна: можно потратить на себя, на близких.

Пожалуй, самым ответственным работодателем уже несколько лет по праву считается Снежногорское судоремонтное предприятие. Почти четверть всех трудоустроенных подростков - на их счету.

Дмитрий Хвостенко, директор Центра занятости ЗАТО Александровск: «Одним из работодателей, которых бы хотелось отметить, это СРЗ «Нерпа», они готовы трудоустроить 63 несовершеннолетних граждан».

Что касается лучших работников сезона, то таких – надлежаще исполнявших свои обязанности, старательных и пунктуальных – наградили благодарностями администрации муниципалитета.

Кампания по летнему трудоустройству всегда была и остаётся на особом контроле у профильных органов.

Людмила Макарчук, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при администрации ЗАТО Александровск: «Приоритетное право предоставлялось детям из семей-сирот, из неполных, малообеспеченных, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям, которые состоят на учёте в системе профилактики».

Планирование и подготовка к следующему сезону временного трудоустройства несовершеннолетних начнётся, как всегда, заблаговременно – в апреле-марте 2023 года.