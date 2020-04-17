Спасибо вам, люди в белых халатах!

«Люди в белых халатах, низко Вам поклониться хочу», - солист Ансамбля песни и пляски Северного флота, народный артист Российской Федерации, почётный гражданин Мурманской области Анатолий Иванов поблагодарил врачей за их бескорыстный и самоотверженный труд, значение которого в сложные дни борьбы с пандемией переоценить невозможно.

Своё видео-благодарность он опубликовал в социальных сетях.

В обращении к врачам Анатолий Иванов рассказал личную историю, когда только в течение шести месяцев ему трижды приходилось обращаться за помощью в кардиологическое отделение Мурманского областного клинического многопрофильного центра, о профессионализме и чуткости медиков, благодаря которым ему удалось справиться с недугом.

«Сейчас наступили дни, когда эта работа требует ещё больше сил и самоотдачи, - сказал народный артист. - Спасибо вам!».

Он подарил докторам песню Эдуарда Колмановского на стихи Льва Ашанина, которую в народе заслуженно называю гимном медицинских работников «Люди в белых халатах».